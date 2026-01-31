Глюкоза снова «пустилась во все тяжкие» в Москве: «Выглядит это жалко, конечно»

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) продемонстрировала во время своего выступления ряд откровенных танцевальных движений, которые интернет-пользователи сочли чересчур эпатажными. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Глюкоза традиционно пустилась во все тяжкие во время своего диджей-сета в Москве», — говорится в посте.

На опубликованных кадрах певица крутит каблуком проигрыватель, активно трясет волосами и прочее. «Хуже и не скажешь» отмечает, что за перформансом артистки «с восторгом» наблюдает ее 18-летняя дочь Лидия.

Интернет-пользователи возмутились поведением Глюкозы. Они начали задаваться вопросом о границах допустимого на публичных мероприятиях, а также осуждать артистку за экстравагантное поведение на глазах у дочери. Ряд комментаторов посчитал, что в момент выступления Чистякова-Ионова находилась под воздействием наркотиков.

«Девушка стареет. И это принять не может. Отсюда этот эпатаж...Выглядит это жалко, конечно»; «Вот что она несет в мир? Чему молодежь у нее научится? Раньше таких в больничке закрывали, таблеточки давали, укольчики делали. Сейчас это — имидж?! Убирать таких из публичного пространства»; «Это же травма для ребёнка, хотя там не совсем маленький ребенок» — написали в сети.

27 января Глюкоза сообщила об отмене концертов в Казахстане. Выступления должны были пройти 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане. Артистка сообщила, что организаторы шоу перестали выходить на связь с ней и ее командой.

