Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Сийярто призвал прекратить «охоту на людей» на Украине

Сийярто: на Украине из-за насилия на призывном пункте погиб закарпатский венгр
Григорий Сысоев/РИА Новости

Еще один закарпатский венгр скончался после принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт. Об этом с возмущением сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит агентство MTI.

«В Береговском районе венгра силой забрали с улицы. Он не хотел, чтобы его призывали в армию, а в учебном центре ему стало плохо, так как у него было заболевание сердца, и, к сожалению, [он] умер», — заявил дипломат.

Он также выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую поддержку семье погибшего.

Министр подчеркнул, что насильственный призыв в армию на Украине не прекращается. Исходя из этого, он заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта и пересмотра курса, проводимого Брюсселем, который, как считает Сийярто, лишь затягивает кризис. По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, мировое сообщество должно отреагировать на «охоту на людей», которая, по его словам, идет на Украине.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК открыл огонь во время потасовки с гражданским.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!