Еще один закарпатский венгр скончался после принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт. Об этом с возмущением сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит агентство MTI.

«В Береговском районе венгра силой забрали с улицы. Он не хотел, чтобы его призывали в армию, а в учебном центре ему стало плохо, так как у него было заболевание сердца, и, к сожалению, [он] умер», — заявил дипломат.

Он также выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую поддержку семье погибшего.

Министр подчеркнул, что насильственный призыв в армию на Украине не прекращается. Исходя из этого, он заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта и пересмотра курса, проводимого Брюсселем, который, как считает Сийярто, лишь затягивает кризис. По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, мировое сообщество должно отреагировать на «охоту на людей», которая, по его словам, идет на Украине.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК открыл огонь во время потасовки с гражданским.