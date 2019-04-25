«Полный провал»: Путин о политике Порошенко

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о выстраивании отношений с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, все будет зависеть от позиции Киева. Он подчеркнул, что Москва готова к восстановлению отношений в полном объеме. Путин также оценил результаты состоявшихся на Украине выборов.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин назвал «вопросом гуманитарного характера» решение о паспортах для жителей Донбасса.