О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я, как конституционный президент, управляю национальными отношениями, международными связями», — сказал Мадуро.
По его словам, власти Венесуэлы продолжать править республикой «с конституцией в руке».
Он также добавил, что неудачная попытка госпереворота в Венесуэле «войдет в историю как комедия».
Ранее Мадуро заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет ничего добиться в Венесуэле.