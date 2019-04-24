О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/13/12162013/RTX6KYVX-pic905-895x505-52162.jpg">

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я, как конституционный президент, управляю национальными отношениями, международными связями», — сказал Мадуро.

По его словам, власти Венесуэлы продолжать править республикой «с конституцией в руке».

Он также добавил, что неудачная попытка госпереворота в Венесуэле «войдет в историю как комедия».

Ранее Мадуро заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет ничего добиться в Венесуэле.