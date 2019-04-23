Мадуро заверил, что в Венесуэле «Трамп не пройдет»
Венесуэльский президент Николас Мадуро заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет ничего добиться в Венесуэле. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
К посту Мадуро прикрепил первую страницу газеты Cuatro F и написал, что в газете речь идет о противостоянии венесуэльской стороны и «империалистической агрессии и действий их марионеток».
«Трамп не пройдет!» — заявил Мадуро.
Ранее Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина.