Мадуро заверил, что в Венесуэле «Трамп не пройдет»

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет ничего добиться в Венесуэле. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

К посту Мадуро прикрепил первую страницу газеты Cuatro F и написал, что в газете речь идет о противостоянии венесуэльской стороны и «империалистической агрессии и действий их марионеток».

«Трамп не пройдет!» — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина.