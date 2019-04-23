СМИ: сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла во Владивосток, передает The Chosun Ilbo со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, сестра северокорейского лидера займется подготовкой к встрече Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

«Ким Е Чжон утром прибыла рейсом из Пхеньяна во Владивосток. Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы все подготовить к саммиту», — сказал источник.

Также сообщается, что Ким Е Чжон по прибытии во Владивосток выслушала доклад об обстановке руководителя протокола лидера КНДР Ким Чхан Сон, который находится в российском городе с прошлой недели.

Ранее источник в Дальневосточной железной дороге рассказал, когда бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток.