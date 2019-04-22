Порошенко согласился стать президентом Украины через год

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Украинский президент Петр Порошенко, который уступил Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, рассказал, что намерен снова возглавить Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не прекращает заниматься политикой и объединяется со своими сторонниками для обеспечения побед в ближайшем будущем.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую (администрация президента. — Газета.Ru) после следующих президентских выборов», — заявил Порошенко.

Уточняется, что участники митинга после его слов начали скандировать «через год».

«Через год, так через год», — согласился Порошенко.

Ранее в Киеве начался митинг в поддержку Порошенко.