Пожалел и дал совет Зеленскому: Кучма проголосовал на выборах
Экс-президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре выборов и дал совет кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, передает УНИАН.
По его словам, ему жаль нового президента, так как у Украины очень много проблем.
Кучма также дал Зеленскому совет: давать меньше обещаний.
«Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня — то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили», — сказал Кучма.
Ранее представитель штаба Зеленского назвал его новым президентом.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.