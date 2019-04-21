Пожалел и дал совет Зеленскому: Кучма проголосовал на выборах

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Экс-президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре выборов и дал совет кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, передает УНИАН.

По его словам, ему жаль нового президента, так как у Украины очень много проблем.

Кучма также дал Зеленскому совет: давать меньше обещаний.

«Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня — то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили», — сказал Кучма.

Ранее представитель штаба Зеленского назвал его новым президентом.

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.