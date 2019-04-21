Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи
Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей пасхальной речи в Ватикане и пожелал украинцам утешения, передает «Би-би-си».
«Пусть эта Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта... Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира», — сказал папа Римский.
В своей речи он также упомянул и другие конфликты и кризисы в мире, в частности в Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, Судане и Южном Судане, Камеруне, Буркина-Фасо и других странах.
Ранее папа Римский осудил «жестокое насилие» на Пасху на Шри-Ланке.