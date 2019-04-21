Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи

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Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей пасхальной речи в Ватикане и пожелал украинцам утешения, передает «Би-би-си».

«Пусть эта Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта... Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира», — сказал папа Римский.

В своей речи он также упомянул и другие конфликты и кризисы в мире, в частности в Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, Судане и Южном Судане, Камеруне, Буркина-Фасо и других странах.

Ранее папа Римский осудил «жестокое насилие» на Пасху на Шри-Ланке.