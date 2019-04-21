«День тишины» на Украине нарушили более 260 раз
На Украине в «день тишины», 20 апреля, полиций зафиксировала 262 раза нарушения. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По данным полиции, заявления и сообщения о нарушениях были связанны с избирательным процессом.
«В основном сообщения касаются незаконной агитации. Открыто одно уголовное производство», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.
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