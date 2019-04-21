КНДР запланировала развитие связей с Россией

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает уход от односторонней ориентации на Китай путем существенного укрепления хозяйственных связей с Россией, сообщает ТАСС.

Доклад из 157 страниц был представлен, как утверждается, в мае 2016 года съезду Трудовой партии Кореи, однако его конкретное содержание не публиковалось.

В докладе, в частности, указывается на необходимость «отхода от односторонней ориентации на Китай и расширения торговли с Россией, Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком».

В документе была поставлена задача довести объем экспортно-импортных операций с Россией до 1 млрд долларов.