«Шапито»: Захарова о дебатах Порошенко и Зеленского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владмира Зеленского.

«Какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — написала Захарова.

По ее словам, данные дебаты свидетельствуют о том, что «обман жителей Украины продолжается».

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов назвал «позорищем» дебаты Порошенко и Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.