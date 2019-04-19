«Шапито»: Захарова о дебатах Порошенко и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владмира Зеленского.
«Какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — написала Захарова.
По ее словам, данные дебаты свидетельствуют о том, что «обман жителей Украины продолжается».
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов назвал «позорищем» дебаты Порошенко и Зеленского.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.