Порошенко назвал Зеленского хорошим человеком

<img src="//img.gazeta.ru/files3/449/12311449/RTX6SEHF-pic905-895x505-18739.jpg">

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе дебатов заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является «хорошим человеком». Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Зеленский хороший человек и артист.

Он также добавил, что Зеленский является «оберткой», в которой тот хочет вернуться на Украину для реванша.

Ранее Зеленский заявил, что он не оппонент Порошенко, он - его приговор.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.