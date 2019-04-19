Порошенко назвал Зеленского хорошим человеком
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе дебатов заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является «хорошим человеком». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, Зеленский хороший человек и артист.
Он также добавил, что Зеленский является «оберткой», в которой тот хочет вернуться на Украину для реванша.
Ранее Зеленский заявил, что он не оппонент Порошенко, он - его приговор.
На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.