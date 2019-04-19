Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте

Президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским ответил на вопрос о бедной стране при самом богатом президенте.

Вопрос Зеленского звучал: «как получилось, что Украина — самое бедное государство при самом богатом президенте в истории страны. Как вы спите по ночам, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Почему мы до сих пор не знаем убийц на майдане. Сколько денег из бюджета Украины надо взять, чтобы вы успокоились».

«Если бы вы знали в каком состоянии я принял страну в 2014 году — без денег, без оружия, вы бы ставили вопрос по другому», — ответил Порошенко.

Порошенко назвал позицию Зеленского «некомпетентной».

Он заявил, что отстаивал армию, пока другие «бегали от повесток».

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.