Зеленский и Порошенко пожали друг другу руку
Действующий президент Украины Петр Порошенко и его оппонент Владимир Зеленский пожали друг другу руку перед началом дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Прямую трансляцию ведет «Россия 24».
Мероприятие началось в 19.00. Право выступить первому по жеребьевке досталось Зеленскому.
Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский».
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Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.