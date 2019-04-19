Зеленский и Порошенко пожали друг другу руку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/693/12310693/768768-pic905-895x505-20066.jpg">

Действующий президент Украины Петр Порошенко и его оппонент Владимир Зеленский пожали друг другу руку перед началом дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Прямую трансляцию ведет «Россия 24».

Мероприятие началось в 19.00. Право выступить первому по жеребьевке досталось Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский».

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.