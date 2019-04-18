Трамп пошутил над докладом генпрокурора США в стиле «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере шуточную картинку о выступлении генерального прокурора США Уильяма Барра, который представил полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Изображение выполнено в стиле популярного сериала «Игра престолов». «Никакого сговора. Никакого препятствования», — гласит надпись на фотографии. Затем американский лидер добавляет, что специально для ненавистников и радикальных демократов он заявляет, что «игра окончена». Ранее сообщалось, что генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией.
18 апреля 2019 г.