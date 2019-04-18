В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил что встреча российского лидера и главы КНДР Ким Чен Ына в настоящий момент подготавливается. Слова Пескова передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Кремль выступит с заявлением, когда о встрече лидеров стран появится информация, «окончательная по всем модальностям встречи».

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«О конкретных сроках мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына.