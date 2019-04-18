NYT: минюст США и Белый дом обсуждали содержание отчета Мюллера

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Сотрудники минюста США обсуждали с юрисконсультами Белого дома некоторые положения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, представители ведомств провели несколько «бесед» перед запланированной публикацией отредактированной версии отчета Мюллера.

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Как отмечается, полученная информация поможет Белому дому при подготовке ответа на опубликование доклада по «российскому делу».

При этом некоторые помощники президента США Дональда Трампа обеспокоены предстоящей публикацией отчета Мюллера.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на планы минюста опубликовать доклад Мюллера.