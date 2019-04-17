В США ограничат поездки американцев на Кубу

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона «ограничит поездки на Кубу» американцев, передает Reuters.

Отмечается, что жителям США запретят ездить на Кубу «не по семейным делам».

По словам Болтона, такие меры помогут США сохранить финансовые средства в стране.

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«Эти меры помогут увести американские доллары у режима Кубы, у его военных и служб безопасности, которые контролируют туристическую отрасль Кубы», — заключил Болтон.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Кубы.