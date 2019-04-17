СМИ: страны ЕС пытались остановить санкции против России

Некоторые страны Евросоюза пытались заблокировать санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в ЕС надеялись на освобождение российской стороной украинских моряков. Против санкции выступали Германия, Франция, Италия, Финляндия и другие страны.

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По данным СМИ, итальянский премьер Джузеппе Конте выступал с заявлением, что правительство пытается снять с России санкции Евросоюза.

Однако остановить антироссийские санкции странам полностью не удалось. ЕС ввел санкции против восьми россиян, добавляет агентство.

Ранее украинский президент Петр Порошенко.