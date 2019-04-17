В Кремле оценили отсутствие Путина в рейтинге Time
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что рейтинг политических лидеров формируется «де-факто», а не в СМИ. Свое мнение он высказал радиостанции «Говорит Москва».
«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», — сказал Песков.
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Пресс-секретарь президента не уточнил, какое место в «рейтинге де-факто» занимает Путин.
Также он не стал раскрывать подробности о том, как именно формируется такой рейтинг.
Ранее сообщалось, что россияне не попали в сотню самых влиятельных людей по версии Time.