В Кремле оценили отсутствие Путина в рейтинге Time

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что рейтинг политических лидеров формируется «де-факто», а не в СМИ. Свое мнение он высказал радиостанции «Говорит Москва».

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента не уточнил, какое место в «рейтинге де-факто» занимает Путин.

Также он не стал раскрывать подробности о том, как именно формируется такой рейтинг.

Ранее сообщалось, что россияне не попали в сотню самых влиятельных людей по версии Time.