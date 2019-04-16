Посла Франции возмутила шутка украинского телеведущего про пожар в Нотр-Даме

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Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт назвала «позором» шутку украинского телеведущего и политолога «Прямой» Тараса Березовца о том, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари связан с визитом в страну кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Березовец пошутил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «очень повезло», что после визита Зеленского в страну «сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери».

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«Как вам не стыдно!?» — ответила на эту шутку Дюмонт.

Она также подчеркнула, что его посты в соцсетях с соответствующей шуткой являются «позором».