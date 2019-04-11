Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по врагам КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР следует наносить удар по странам, которые хотят поставить Северную Корею «на колени», передает «Ренхап».

Отмечается, что он сделал данное заявление во время пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

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«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что может поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын.

При этом северокорейский лидер не уточнил, имеет ли он в виду военный удар.

Ранее сообщалось, что Япония продлила санкции против КНДР.