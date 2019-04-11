Небензя вступился за постпреда Венесуэлы после призыва США покинуть ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вступился за своего венесуэльского коллегу Самуэля Монкаде после того, как американский вице-президент США предложил ему покинуть совещание Совбеза ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Пенс обратился к Монкаде во время совещания Совбеза по гуманитарной ситуации в Венесуэле. Он заявил ему, что, «при всем уважении», Монкада не должен находиться в ООН и ему следует отправиться к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и сказать ему, что «его время прошло».
«Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постпред Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генассамблеей ООН», — сказал Небензя.
Ранее Небензя заявлял, что проект российской резолюции по Венесуэле в ООН был «убит».