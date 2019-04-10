Эксперт: Беглов за несколько месяцев подготовил прорывную повестку для Санкт-Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, поработав лишь несколько месяцев, успел подготовить прорывную повестку и сказал, что готов сделать Санкт-Петербург реальной второй столицей в России, а не номинальной, считает политолог Марат Баширов.

В среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио Санкт-Петербурга Александром Беговым. В частности, Беглов рассказал о договоренности с РЖД построить до 2024 года шесть путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть в городе, а также о планах по восстановлению исторического центра и развитию туризма, в том числе, о введении туристического сбора для иностранцев.

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«Те проекты, которые касаются транспортных вопросов связаны с РЖД, с автомобильными дорогами, с вылетными магистралями. Это первая часть. Второе – вопрос о том, что необходимо полностью отремонтировать и восстановить исторический центр Петербурга. Как мы можем заметить, сами по себе вложения в инфраструктуру ничего не дают. Другое дело, когда развивается внутренний рынок, развивается туристический бизнес», — отметил Баширов.

«Такими темпами это все, безусловно, будет окупаться. Главный вопрос, на мой взгляд, который Беглов заявил, — это цель довести бюджет Санкт-Петербурга до одного триллиона рублей. Это просто гигантская сумма для этого города. Поэтому, если ему действительно удастся это осуществить, то через 10 лет мы все просто не узнаем Петербург. И такие планы Путин просто не мог не поддержать – это было очевидно, так как это его родной город», — констатировал эксперт.