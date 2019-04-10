Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о якобы сговоре между его предвыборным штабом и Россией было попыткой государственного переворота, передает ТАСС.

«Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности», — сказал он.

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Трамп добавил, что это было «незаконное» расследование.

«Больше всего я сейчас заинтересован в том, чтобы <...> вернуться к тому самому моменту, когда все это началось, изучить его, потому что это была незаконная охота на ведьм». — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.