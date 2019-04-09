Обвиняемых в педофилии экс-депутатов астраханской думы приговорили к тюрьме

В Астрахани суд приговорил двух экс-депутатов астраханской думы к тюремному заключению за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, 54-летний бывший министр окружающей среды Астраханской области Виталий Курсков был приговорён к 24 годам колонии строгого режима, другой — 56-летний бывший депутат Астраханской областной думы Игорь Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.

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Уточняется, что полицейские насчитали 78 эпизодов преступлений против несовершеннолетних в период с 2016 по 2018 год. Потерпевшими оказались десять детей в возрасте от 8 до 17 лет.

По данным издания, депутаты были признаны виновными по шести статьям уголовного кодекса.

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