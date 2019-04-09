К офису Зеленского в Киеве пришла толпа
В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает «Украинская правда».
В штабе отметили, что вместе с гражданами к офису приехали представители нескольких телеканалов. Также сообщается, что толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.
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Сторонники Зеленского заявили, что на членов их команды оказывают информационное давление, чтобы спровоцировать негатив.
В то же время, в пресс-службе Киевской городской администрации сообщили, что власти предупредили о проведении массового мероприятия.
Ранее мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Римма заявила, что действующий глава Украины Петр Порошенко уничтожает ее сына.