К офису Зеленского в Киеве пришла толпа

В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает «Украинская правда».

В штабе отметили, что вместе с гражданами к офису приехали представители нескольких телеканалов. Также сообщается, что толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.

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Сторонники Зеленского заявили, что на членов их команды оказывают информационное давление, чтобы спровоцировать негатив.

В то же время, в пресс-службе Киевской городской администрации сообщили, что власти предупредили о проведении массового мероприятия.

Ранее мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Римма заявила, что действующий глава Украины Петр Порошенко уничтожает ее сына.