Названа дата публикации доклада Мюллера по «российскому делу»

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что планирует опубликовать максимально допустимую по закону часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому расследованию» в середине апреля, сообщает РИА «Новости».

«Я буду активно работать над тем, чтобы предать гласности настолько много информации, насколько я могу… », - сказал он.

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Он напомнил, что он ограничен определенными требованиями закона, которые на позволяют выдать все содержание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.