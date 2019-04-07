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Кандидат на пост президента Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил об угрозе страны «откатиться под имперскую Россию». Своим мнением он поделился на фейсбуке.

По его словам, страна нуждается в сильном президенте, который помог бы Украине «продвинуться к свободной Европе», а не «откатиться под имперскую Россию».

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«Такая угроза есть», — отметил Порошенко.

Он добавил, что во втором туре президентских выборов украинцам предстоит выбрать между Европой и Россией.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады и и бывший кандидат на пост президента страны Евгений Мураев призвал голосовать против Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.