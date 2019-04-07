Мадуро попросил помощи у нескольких стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил Мексику, Уругвай, Боливию и страны Карибского бассейна помочь в установлении общенационального диалога, передает РИА «Новости».

«Венесуэла просит о поддержке и сопровождении для большого диалога о мире и понимании между венесуэльцами», — заявил он во время многочисленного митинга в Каракасе.

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Мадуро подтвердил, что выступает за переговоры ради блага Венесуэлы.

Ранее Николас Мадуро заявил об атаках на объекты электроэнергетики шли из США, Чили и Колумбии.