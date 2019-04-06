Захарова пошутила про слова Климкина о цене «оккупации» России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что с России нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации». Свое мнение она написала на фейсбуке.

«Так, а Климкин анализы сдавал?», — написала Захарова.

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Представитель дипведомства уточнила, что на Украине теперь без анализов «важные разговоры не ведутся».

Ранее сообщалось, что Климкин назвал цену «столетия оккупации» России. Он заявил, что лучшая плата с России «за все столетия оккупации» — цена, после которой «никакой России не останется».