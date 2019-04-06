В штабе Зеленского рассказали, что он сделает в случае победы Порошенко

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Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что шоумен сделает в случае победы на выборах действующего лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщает RT.

По его словам, он вообще не думает, что победу на выборах одержит Порошенко.

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Однако он добавил, что Зеленский пожмет Порошенко руку в случае его победы.

«Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает», — отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.