За желание посетить Россию снова осудили президента Эстонии

Новый спикер парламента Эстонии и член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил предстоящую поездку президента страны Керсти Кальюлайд в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пыллуааса, он бы не стал посещать Россию, которая является агрессором.

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»...неподобающе, что наш президент просит ее о визите. Особенно, когда есть договоренность об общей европейской модели поведения», — добавил Пыллуаас.

Ранее сообщалось, что представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения Кальюлайд поехать в Россию.