Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте

Бывший вице-президент США Джо Байден ответил на обвинения женщин в харассменте. Об этом он рассказал в твиттере.

До этого 43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину. Также позднее еще две женщины обвинили Байдена в харассменте.

Реклама

В ответ на это Байден заявил, что он привык к физическому контакту с людьми, ведь это часть коммуникации.

«Социальные нормы меняются. Они сместились, и границы защиты личного пространства были перезагружены», — добавил Байден.

Также он подчеркнул, что понял всех, кто пожаловался на его поведение и будет впредь внимательнее.