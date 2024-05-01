Стало известно, что будут есть спортсмены на Олимпиаде в Париже

Атлеты, принимающие участие в летних Олимпийских играх в Париже, смогут попробовать в столовой около 500 блюд различных кухонь мира. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, столовая, которая рассчитана на 3500 посетителей и будет работать круглосуточно, откроется 12 июля. Ежедневно спортсменам будет доступно 40 фирменных и 120 основных блюд четырех кухонь мира — французской, азиатской, африкано-карибской и общей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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