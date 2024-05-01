Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будут есть спортсмены на Олимпиаде в Париже

Le Parisen: на Олимпиаде-2024 спортсменам будет представлено около 500 блюд

close
100%
Yao Qilin/Global Look Press

Атлеты, принимающие участие в летних Олимпийских играх в Париже, смогут попробовать в столовой около 500 блюд различных кухонь мира. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, столовая, которая рассчитана на 3500 посетителей и будет работать круглосуточно, откроется 12 июля. Ежедневно спортсменам будет доступно 40 фирменных и 120 основных блюд четырех кухонь мира — французской, азиатской, африкано-карибской и общей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами