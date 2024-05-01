Раскрыта сумма выплат, предоставленных пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Жители Оренбургской области, пострадавшие в результате весеннего паводка, уже получили компенсации на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

В заявлении отмечается, что к текущему моменту заявки на выплаты подали 480 200 человек. При этом руководство субъекта уже одобрило предоставление компенсаций 128 428 гражданам.

«На 1 мая оренбуржцам выплачено два млрд 613,81 млн рублей», — уточнили в правительстве области.

У людей, пострадавших в результате весеннего паводка, есть возможность в течение двух месяцев со дня объявления режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона обратиться к властям за предоставлением единой материальной помощи. Для участников специальной военной операции (СВО) на Украине период подачи соответствующих заявок увеличен до шести месяцев.

30 апреля правительство Курганской области сообщило, что более пяти тысяч жителей региона уже получили выплаты в связи с половодьем. Речь идет о гражданах, чьим домам был нанесен ущерб во время наводнения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать размер выплат гражданам, пострадавшим из-за весеннего паводка.