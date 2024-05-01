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В Оренбурге 17-летнего юношу будут судить за разбойное нападение на подростка

В Оренбурге подросток пойдет под суд за разбойное нападение

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Global Look Press

В Оренбурге несовершеннолетний ограбил 15-летнего подростка, его будут судить за разбой. Об этом сообщили в СУ СК России по Оренбургской области.

Утром 22 марта к пострадавшему, находившемуся неподалеку от жилого дома на улице Юркина, подошел неизвестный. Он продемонстрировал мальчику нож и стал им угрожать. Злоумышленник дал понять жертве, что готов применить оружие, и завладел телефоном подростка, которым распорядился по своему усмотрению.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 17-летний местный житель. В отношении юноши возбудили уголовное дело о разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Следствие уже собрало необходимые доказательства вины фигуранта, но перед тем, как дело попадет в суд, прокурор должен утвердить свое обвинительное заключение.

Ранее воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги.

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