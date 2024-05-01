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Найдена связь между храпом и эпилепсией

Sleep: дефицит кислорода во сне может повысить риск эпилепсии в три раза

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Freepik.com

Низкий уровень кислорода во время сна из-за синдрома апноэ связан с развитием эпилепсии в пожилом возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Sleep.

Хотя обычно эпилепсия возникает в молодом возрасте, она также может развиться и после 60 лет, в этом в случае говорят об эпилепсии с поздним началом. Исследования показывают, что ее появление может предсказать будущие нейродегенеративные заболевания (например, деменцию). В новой работе ученые оценили вклад синдрома обструктивного апноэ во сне, при котором человек страдает от остановок дыхания, обычно сопровождаемых храпом.

В новом исследовании ученые проанализировали данные сна более чем 1300 пациентов. Они обнаружили, что падение уровня кислорода в крови ниже 80% во сне может в три раза повысить риск поздней эпилепсии. Связь сохранялась при учете других факторов: возраста, пола, наличия заболеваний (гипертонии, инсульта в истории болезни и других).

Известно, что апноэ во сне — фактор риска инсультов и деменции, но связь с эпилепсией ранее не была описана. Авторы отметили, что хотя они обнаружили связь между эпилепсией и снижением уровня кислорода, неизвестно, может ли лечение или профилактика апноэ во сне снизить риск эпилепсии. Для этого необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые создали назальные капли для смягчения воспаления в головном мозге.

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