Алиев заявил о стремлении Азербайджана и Армении к миру на Южном Кавказе

После 30-летнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что желают мира на Южном Кавказе. С таким заявлением выступил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе. После тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе», – заявил Алиев, выступая на церемонии открытия в Баку VI Всемирного форума «Диалог ради мира и глобальной безопасности».

Он отметил, что двум странам не нужны посредники в мирном урегулировании, которые вмешиваются в дела Баку и Еревана ради достижения своих политических и экономических целей.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что после делимитации границы Азербайджан и Армения начали процесс ее демаркации.

В конце апреля Алиев перечислил страны, которые открыто и демонстративно вооружают Армению.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.