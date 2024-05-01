В МЧС РФ рассказали о ходе эвакуации в Тюменской области на фоне паводка

Более 1300 жителей Абатского района Тюменской области покинули свои дома в связи с весенним паводком. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время в соответствующей части Тюменской области работают пять пунктов временно размещения. В них находятся 192 человека, включая 60 детей. Остальные эвакуированные граждане остались у родственников.

«В Абатском районе уже эвакуированы более 1300 человек, из них более 400 детей», — говорится в заявлении.

Представители МЧС РФ добавили, что спасатели продолжают оповещать жителей ряда населенных пунктов о возможной опасности и предлагают им эвакуироваться в более безопасные места. Это касается деревень Черемшанка, Назарово и Юрга.

Утром 1 мая правительство Тюменской области сообщило, что уровень воды в реке Ишим около села Абатское за сутки вырос на семь сантиметров и достиг отметки в 1228 см. При этом критическим показателем для этого населенного пункта считается уровень воды 960 см. В случае превышения данного значения в селе Абатском могут наблюдаться опасные явления.

Ранее жителей Тюменской области предупредили о непредсказуемости поведения реки Ишим.