Москвичам рассказали о самой холодной майской ночи

В ночь на 4 мая Москву местами могут затронуть заморозки. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, указанная ночь, вероятно, «будет самой холодной». В самой столице ожидается +3...+5 градусов, в Подмосковье — до нуля градусов. Холоднее всего будет в пониженных местах рельефа, где и стоит ждать заморозков.

При этом днем в регионе будет гораздо теплее: в Москве температура воздуха поднимется до +13...+15 градусов, а в области — +10...+15.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил мокрый снег в Москве 5 и 6 мая. По его словам, после теплого конца апреля погода «без всякой жалости отбросит нас назад в раннюю весну».

Холодная погода, согласно его прогнозу, продлится до начала следующих длинных выходных. Он отметил, что вероятность ночных заморозков останется 100-процентной, а днем температура не поднимется выше +9.

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