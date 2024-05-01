Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участников первомайских демонстраций

Против участников первомайских акций в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По информации телеканала, 1 мая на площади Таксим в центре Стамбула и прилегающих к ней улицах действуют строгие меры безопасности: проезд и проход запрещен и перекрыт железными ограждениями.

«Несмотря на ограничения, группы, которые собирались и хотели пройти к Таксиму с лозунгами, были задержаны полицией. Полиция применила к ним слезоточивый газ», — сообщает телеканал.

1 мая в Стамбуле стартовали первомайские демонстрации. Члены партий и профсоюзов, среди которых немало коммунистических активистов, вышли на протесты. Демонстранты выкрикивают лозунги в поддержку прав рабочих и призывают идти на Таксим.

Сотрудники полиции перекрыли протестующим путь к площади, для обеспечения безопасности задействованы свыше 42 тыс. полицейских.

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