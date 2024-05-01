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В университете Лос-Анджелеса начались столкновения с протестующими

LA Times: на протестах в университете Лос-Анджелеса начались столкновения

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Mark Vancleave/AP

На пропалестинских протестах в университете Лос-Анджелеса начались столкновения. Об этом пишет газета Los Angeles Times (LA Times) со ссылкой на администрацию вуза.

«Мы немедленно обратились в правоохранительные органы за помощью. На месте работают пожарные и медицинский персонал. Нам надоело это бессмысленное насилие, и оно должно прекратиться», — заявила проректор по стратегическим коммуникациям вуза Мэри Осако.

Отмечается, что группа противников проводимой акции в масках прибыла на территорию кампуса университета и попыталась снести баррикады. В это время пропалестинские демонстранты пытались защитить лагерь.

До этого бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что действующий глава государства Джо Байден не способен урегулировать ситуацию с массовыми пропалестинскими протестами в стране.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон в своем аккаунте в соцсети X упрекнул президента США Джо Байдена в том, что он боится противостоять студенческим протестам в Нью-Йорке.

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