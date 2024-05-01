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Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Запад недооценивает влияние Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад недооценивает влияние Путина в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Влияние и популярность президента РФ Владимира Путина растут, он более популярен, чем ряд западных лидеров. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон на You Tube-канале Dialogue Works.

«Путин становится сильнее, Путин становится все более популярным. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца в совокупности», — подчеркнул он.

По мнению бывшего сотрудника американской спецслужбы, на Западе не понимают этого факта.

До этого Джонсон заявил, что Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут Украине.

По его словам, количество выделяемых Соединенными Штатами средств бессмысленно рассматривать в отрыве от реальной ситуации на фронте.

Ранее в США рассказали, когда может произойти крах обороны ВСУ.

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