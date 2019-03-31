Украинцы пошли против «российского сценария» на выборах, заявил Порошенко

Действующий президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко заявил, что «украинцы сломали российский сценарий первого тура» голосования. Об этом он заявил после закрытия избирательных участков и первых результатов во время своего выступления, которое транслировалось в онлайн-режиме в социальной сети Facebook.

«Точно не Порошенко вы хотели увидеть во втором туре. Ничего у вас не вышло», — обратился Порошенко к России под аплодисменты своих сторонников.

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После голосования 31 марта Порошенко и его соперник, шоумен Владимир Зеленский вышли во второй тур.

«Друзья и недруги из России. Украинцы сломают вам сценарий и в другом туре», — пообещал Порошенко.

По данным экзит-полов, набравший 17,8% Порошенко отстает от кандидата Зеленского, за которого проголосовали 30,4% украинцев.

Ранее Петр Порошенко заявил о намерении заняться возвращением Крыма и Донбасса после завершения второго тура.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.