На улицы Украины вышел спецназ
Служба безопасности Украины (СБУ) накануне выборов президента страны перешла на усиленный режим. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом вышли на патрулирование улиц, вокзалов и аэропортов по всей территории страны.
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По словам председателя службы Василия Грицака, были также привлечены боевые машины и беспилотная авиация.
Он добавил, что таким способом Украина пытается пресечь любые возможные провокации, цель которых — дестабилизировать страну.
Ранее сообщалось, что на Украину прибыли более 1,5 тыс иностранных наблюдателей.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.