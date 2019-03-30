На улицы Украины вышел спецназ

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Служба безопасности Украины (СБУ) накануне выборов президента страны перешла на усиленный режим. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом вышли на патрулирование улиц, вокзалов и аэропортов по всей территории страны.

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По словам председателя службы Василия Грицака, были также привлечены боевые машины и беспилотная авиация.

Он добавил, что таким способом Украина пытается пресечь любые возможные провокации, цель которых — дестабилизировать страну.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли более 1,5 тыс иностранных наблюдателей.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.