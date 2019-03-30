Глава комиссии на Украине испортила 180 бюллетеней

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Во Львовской области Украины председатель одной из участковых комиссий по ошибке испортила 180 бюллетеней на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы областной полиции.

Как отмечается, глава комиссии поставила штамп «Выбыл» напротив фамилии одного из кандидатов в президенты, думая, что он «снялся с выборов». Поняв свою ошибку, женщина обратилась в окружную избирательную комиссию области.

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Уточняется, что против нее возбудили уголовное дело по статье «Фальсификация избирательных документов». Женщине грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что накануне выборов полиция Украины перешла на усиленный режим работы.