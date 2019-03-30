Накануне выборов полиция Украины перешла на усиленный режим работы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Служба безопасности Украины (СБУ) перешла на усиленный режим работы накануне президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Как отмечается, спецназовцы уже начали патрулировать улицы, вокзалы и аэропорты.

Реклама

По словам председателя СБУ Василия Грицака, к патрулированию были привлечены также боевые машины и беспилотная авиация.

«Все это — демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине», — добавил Грицака.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли более 1,5 тыс иностранных наблюдателей.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.