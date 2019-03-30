Накануне выборов полиция Украины перешла на усиленный режим работы
Служба безопасности Украины (СБУ) перешла на усиленный режим работы накануне президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Как отмечается, спецназовцы уже начали патрулировать улицы, вокзалы и аэропорты.
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По словам председателя СБУ Василия Грицака, к патрулированию были привлечены также боевые машины и беспилотная авиация.
«Все это — демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине», — добавил Грицака.
Ранее сообщалось, что на Украину прибыли более 1,5 тыс иностранных наблюдателей.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.