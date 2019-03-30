Пушков объяснил «опрокинутое лицо» Ким Чен Ына на встрече с Трампом

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Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему у лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с президентом США Дональдом Трампом было «опрокинутое лицо». Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков связал недовольство Ким Чен Ына с требованием Трампа передать ядерное оружие КНДР Соединенным Штатам.

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«В Ханое Трамп предложил Киму передать США ядерное оружие КНДР. Вот это да! Недаром у Кима было такое опрокинутое лицо. Более нелепую идею придумать трудно», — написал Пушков.

По его мнению, .Трамп издевается на лидером Северной Кореи, или же«в Вашингтоне вообще не ведают, что творят».

Ранее стало известно, что Трамп во время второй встречи с Ким Чен Ыном потребовал, чтобы КНДР передали свое ядерное оружие США.